بعثت عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بقضايا المرأة، ودعمه لمنظمة المرأة العربية التي كانت جمهورية مصر العربية صاحبة المبادرة في الدعوة لإنشائها.

جاء ذلك في برقية بعثتها عضوات المنظمة خلال الاجتماع العاشر لمجلسها الأعلى الذى عقد بالقاهرة برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة في ليبيا، ورئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية.

وقالت الطرمال في برقيتها إن عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية يتوجهن للرئيس السيسي بخالص الشكر والتقدير والامتنان، على ما يوليه من اهتمام كبير لقضايا المرأة، مشيدات بجهود الرئيس الكبيرة لتأكيد حقوق المرأة والتمكين لها في سائر المجالات لاسيما على صعيد تطوير البنية التشريعية المنصفة للنساء، ودعم وصول المرأة لأعلى مواقع صنع القرار وفتح الباب واسًعا أمام النساء في ميادين القضاء والإفتاء والاهتمام المشهود الذي يوليه لصحة المرأة والمرأة العاملة والأمهات وسائر فئات النساء في مختلف مواقعهن.

كما أشدن بموقف الرئيس السيسي الداعم لمنظمة المرأة العربية التي كانت جمهورية مصر العربية صاحبة المبادرة في الدعوة لإنشائها، وظلت أرض الكنانة مقرًا كريما لها ولم تدخر وسعا لدعمها ومساندتها.

وأعربن عن التقدير الغالي لاهتمام الرئيس السيسي بالمنظمة وذكرها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويشارك في الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية وفود عربية رفيعة المستوى من 13 دولة عربية، والسيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، والسفير محمد أبو الخير المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، والدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزيرة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، و الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والسيدة وسيلة العشى كاتبة الشئون الخارجية بالمندوبية الدائمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيدة جميلة بنت سالم بن مبخون جداد المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية بسلطنة عمان (ممثلة عن سعاد عضوة المجلس التنفيذي)، وفريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، ووفاء الضيقة حمزة عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة من الجمهورية اللبنانية، و مينة عاديل رئيسة الديوان- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، و ميادة هادي سكرتير أول بالمندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية، والوزير المفوض الدكتور على صالح موسى نائب المندوب الدائم المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها إقرار مشروع جدول أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى للمنظمة، والتصديق على محضر الاجتماع التاسع للمجلس.

وشهد الاجتماع عرض تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أعمالها في الفترة منذ ديسمبر 2019 حتى نوفمبر 2021، وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتطرق الاجتماع إلى اعتماد تقرير الحساب الختامي للمنظمة عن عام 2019. والوضع المالي للمنظمة خلال عامي 2020 و 2021 واعتماد خطة عمل المنظمة 2023-2026 لتطوير عملها وتعزيز فعاليتها في خدمة النساء في العالم العربي.