تعمير مطروح: تنفيذ 4 طرق تنموية جديدة بقرى البنجر شرق المحافظة

قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير مطروح وتنمية الساحل الشمالي الغربي، إنه جاري العمل في تنفيذ 4 طرق تنموية بقرى البنجر التابعة لمدينة الحمام شرق المحافظة، بإجمالي أطوال 34 كيلو مترا.



وأوضح رئيس جهاز تعمير مطروح وتنمية الساحل الشمالي، أن الطرق التى يتم تنفيذها في شرق محافظة مطروح، هي طريق الرويسات بحري السكة الحديد، ويخدم قرية الرويسات مرورا بالتجمعات السكنية، وبطول 8 كم، وتم الانتهاء من 7.5كم.



وجار الانتهاء من أخر نصف كيلو متر فى الطريق، وسيبدأ العمل فى طريق البنجر، والذي يربط بين قري بنجر السكر بداية من قرية 27 غربا حتى كوبري الزهور شرقا وبطول حوالي 8 كم وبمجموع أطوال 36 كم.



وأكد أن الجهاز يقوم بتنفيذ مجموعة من مشروعات الطرق التنموية في القطاعين الشرقي والغربي للمحافظة، في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة لسكان القرى.



ويواصل الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، العمل في رصف مجموعة من طرق قرى البنجر بمدينة الحمام.



وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على قرب الانتهاء من المشروع، لافتا إلى الاستمرار في إزالة كافة المعوقات لحين انتهاء المشروع.