محادثات بين موسكو ومينسك بشأن سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

عقدت رئيسة مجلس الجمهورية للجمعية الوطنية في بيلاروسيا ناتاليا كوتشانوفا، اليوم الجمعة، محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تركزت على العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وذكر المكتب الصحفي للغرفة العليا بالبرلمان البيلاروسي، في بيان بثه وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على تعزيز العلاقات بين البرلمانات.

وأشار البيان إلى أن كوتشانوفا ولافروف جددا التأكيد على النية المتبادلة لتعزيز التعاون متعدد الأوجه لعلاقات التكامل بين البلدين الشقيقين بيلاروسيا وروسيا في إطار دولة الاتحاد.

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن في أكتوبر الماضي أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات التابعة لدولة الاتحاد.

وأضاف لوكاشينكو: "بسبب التصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر تجمع إقليمي للاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا. هذا هو كل شيء وفقاً لوثائقنا. وإذا وصل مستوى التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الآن، سنبدأ باستخدام مجموعة قوات دولة الاتحاد".