أمين عام الناتو: من الممكن تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت من ألمانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه من الممكن إرسال أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" من ألمانيا، العضو في الناتو، إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، اليوم الجمعة، "تمكن حلفاء الناتو من تسليم أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وأيضا أنظمة متقدمة أخرى مثل منظومة "هيمارس" إلى أوكرانيا بالفعل".

وتابع الأمين العام للناتو بالقول "إذا كانت هناك حاجة إلى تدريب المتخصصين لاستخدام نظام باتريوت، فيمكن أن يتم ذلك داخل دول الناتو، لتجنب نشر أفراد من الناتو في أوكرانيا لإعطاء التعليمات الخاصة بتشغيل النظام مما قد يخاطر بحدوث تصعيد".

وأشار ستولتنبرج إلى التدريب الذي تلقاه الأوكرانيون على نظام "ناسامز" النرويجي والأمريكي، كمثال، وشدد على أن أي قرار بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي هو قرار وطني.

كان ستولتنبرج، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الناتو زود أوكرانيا بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية.

وقال ستولتنبرج: "يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق"، مشيرا إلى شحنات الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الرياح وأجهزة التشويش على المسيّرات.

وتم تصميم أجهزة التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات المسيّرات التي تستهدف البلاد.

ونظام الدفاع ضد المسيّرات هو جزء من أنظمة دفاع جوي أوسع قدمها الناتو لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وقال الأمين العام للناتو إنه سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل في العاصمة الرومانية بوخارست.