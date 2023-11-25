كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن العقوبات التي تعتزم النقابة إقرارها، بخصوص أزمة تشغيل غير النقابيين وكل من يخالف قوانين النقابة، بعد ظهور أحد مستخدمي تطبيق تيك توك، في مشهد من مسلسل «بطن الحوت».

وقال زكي في تصريحات لـ«الشروق»، إن النقابة اعتزمت تغريم الشركة المنتجة لمسلسل «بطن الحوت» مليون جنيه، ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل.

وأضاف أن من يتعاون مع صالح يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب، معلنا تقديم شكوى ضد المخرج لدى نقابة المهن السينمائية.

وأطلق مسلسل «بطن الحوت» قبل أيام على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتأثر في أحداثه بقصة قابيل وهابيل، مقدما دراما اجتماعية معاصرة.

المسلسل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وسماح أنور، وعبد العزيز مخيون، وبسمة.

وقصة العمل تستعرض حياة شاب ملتزم دينيا يجد نفسه متورطا في شبكة من العلاقات والتحديات بعد أن يضطر لتولي أعمال شقيقه الأكبر، تتناول الأحداث قضايا الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة.

كما تسلط الضوء على التناقضات الاجتماعية والصراعات العائلية، ويطرح المسلسل تساؤلات حول مدى قدرة الشخص على الحفاظ على مبادئه في ظل التحديات وضغوط الحياة.