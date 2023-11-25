أسيرة محررة: فرحتنا لن تكتمل سوى بالإفراج عن آخر معتقل من سجون الاحتلال

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رصدت عدسات الكاميرات، لحظات عودة أسيرتين فلسطينيتين من سجون الاحتلال إلى عائلتيهما بالضفة الغربية بعد إطلاق سراحهما ضمن بنود اتفاقية الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الفتاة الأولى خلال لقاء لشبكة الجزيرة الإخبارية، عن سعادتها البالغة بإطلاق سراحها، قائلة إن حريتها لن تكتمل سوى بالإفراج عن آخر أسير داخل سجون الاحتلال.

وأضافت أن مشاعر الفرح يغلفها الإحساس بالحزن على أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، موجهة رسالة إلى سكان القطاع قائلة: «نوجه تحية الوفاء والنصر لإخواننا بقطاع غزة.. المجد والخلود للشهداء».

وأعربت فتاة شابة أخرى تسمى «رغد»، عن فرحتها وسعادتها بإطلاق سراحها من سجون الاحتلال، معبرة في الوقت ذاته عن حزنها بسبب استمرار بقاء العديد من الأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وقالت رغد: «تركنا خلفنا أسيرات معتقلات منذ سنوات، ولم ننس أيضا أننا خرجنا على دم شهدائنا في قطاع غزة».

ووجهت رسالة إلى أهالي القطاع قائلة: «استمروا صامدين أنتم من تعطوننا القوة، وإحنا كثير أسفين لكم».

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.