تجدد هجمات المسيرات الروسية على كييف وإصابة 5 أشخاص

تعرضت العاصمة الأوكرانية "كييف" لهجوم بطائرة بدون طيار روسية، الليلة الماضية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، طبقا لما ذكره عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو صباح اليوم السبت.

ووصف كليتشكو الغارة الجوية، التي استمرت 6 ساعات بأنها "الهجوم الأخطر بطائرة بدون طيار" على العاصمة الأوكرانية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأضاف أنه من بين المصابين في الهجوم، طفل،11 عاما.

وتابع أن حطاما من المسيرات، التي أسقطتها دفاعات جوية أوكرانية سقطت في المدينة، ونتيجة لذلك نشبت حرائق في العديد من الأماكن، بما في ذلك مبنى سكني وروضة أطفال.

وتم إبلاغ السكان بالبقاء في مراكز إيواء طارئة، مع استمرار الهجمات.

ونشب حريق في مبنى شاهق، في الضفة الشرقية من نهر "دنيبرو"، بسبب الحطام المتساقط، بينما نشب حريق آخر في منطقة غير مأهولة، مساحتها حوالي 100 متر مربع، طبقا للإدارة العسكرية في كييف.

وكتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" على موقع "إكس"، أن كييف تتعرض لهجمات من قبل مسيرات وأنه تم نشر دفاعات جوية.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنه لاحظ نيرانا كثيفة ومستمرة مضادة للطائرات.