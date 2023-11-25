مصدر رفيع المستوى: بذلنا مجهودا كبيرا مع قطر للحفاظ على الهدنة وصفقة التبادل

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن «القاهرة بذلت مجهودًا كبيرًا مع الأشقاء القطريين؛ للحفاظ على الهدنة في غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين حماس وإسرائيل».



وأكد في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، تجاوز العقبات التي واجهت عملية تبادل المحتجزين والأسرى واستمرار الهدنة.



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تسليم 13 محتحزًا إسرائيليًا و4 محتجزين من حملة الجنسيات الأجنبية إلى الصليب الأحمر الدولي.



وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.



وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».



وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.