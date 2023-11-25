هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستفرج اليوم عن 14 أسيرا في ثاني دفعات صفقة التبادل

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حركة حماس ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة في إطار هدنة غزة الإنسانية.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.