 هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستفرج اليوم عن 14 أسيرا في ثاني دفعات صفقة التبادل - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هيئة البث الإسرائيلية: حماس ستفرج اليوم عن 14 أسيرا في ثاني دفعات صفقة التبادل

أحمد علاء
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 11:57 ص

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حركة حماس ستفرج اليوم عن 14 إسرائيليا ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل المبرمة في إطار هدنة غزة الإنسانية.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​

وأفرجت إسرائيل الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك