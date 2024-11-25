إنتاج السيارات في تايلاند يتجه لتسجيل أقل مستوياته منذ 3 سنوات

يتوقع اتحاد الصناعات التايلندي، وصول إنتاج قطاع السيارات في البلاد خلال العام الحالي إلى 5ر1 مليون سيارة ركوب وشاحنة وهو أقل مستوى له منذ 2021، على خلفية تراجع الطلب في السوقين المحلية والدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سورابونج باسيتيابنتابونج المتحدث باسم شعبة صناعة السيارات في اتحاد الصناعات التايلندي قوله في إيجاز صحفي اليوم الاثنين، إن شركات السيارات خفضت توقعات إنتاجها للمرة الثانية خلال العام الحالي بسبب الظروف غير المواتية في السوق المحلية ومؤشرات ضعف الصادرات.

وفي يوليو الماضي خفض اتحاد الصناعات توقعاته لإنتاج السيارات إلى 7ر1 مليون مركبة مقابل 9ر1 مليون مركبة وفقا للتوقعات السابقة.

وسجلت مبيعات السيارات في تايلاند تراجعا مطردا خلال العام الحالي بسبب تردد البنوك في تمويل مشتريات السيارات مع اقتراب القروض الاستهلاكية والديون المتعثرة في تايلاند من مستويات قياسية. وتعمل حكومة رئيس الوزراء التايلندي بايتونجتارن شيناواترا لإعداد خطة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لارتفاع القروض الاستهلاكية في تايلندا إلى أكثر من 500 مليار دولار.

في الوقت نفسه خفض اتحاد الصناعة التايلندي توقعاته لصادرات السيارات إلى 05ر1 مليون سيارة في حين كانت التوقعات السابقة 15ر1 مليون سيارة. كما خفض توقعاته للمبيعات المحلية إلى 450 ألف سيارة، مقابل 550 ألف سيارة وفقا للتوقعات السابقة.

وقال سورابونج إن تشديد شروط الإقراض وبخاصة بالنسبة لتمويل شراء الشاحنات الخفيفة سيواصل الضغط على المبيعات المحلية للسيارات، في حين أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يضر بالصادرات.

وتراجعت مبيعات السيارات المحلية في تايلاند خلال الشهر الماضي وحده بنسبة 36% سنويا، إلى 37691 سيارة، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2ر20% إلى 84334 سيارة.