ريم مصطفى تستعد لمسلسل سيد الناس مع عمرو سعد في رمضان

تستعد الفنانة ريم مصطفى لتقديم شخصيتها في مسلسل "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد، من تأليف خالد صلاح وإخراج المبدع محمد سامي، حيث تظهر ريم في شخصية مختلفة وجديدة تعد واحدة من أهم مفاجآت المسلسل، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

تعيش ريم حالة من التألق الفني والتوهج على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تألقت في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة ساحرة باللون الأسود.

وأظهرت في هذه الإطلالة براعتها في اختيار الألوان الكلاسيكية، حيث يعتبر اللون الأسود من الألوان الأيقونية في عالم الموضة، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والأناقة.

جدير بالذكر أن ريم مصطفى شاركت في أعمال مميزة أمام عدد من كبار النجوم، مثل النجم الراحل محمود عبد العزيز في مسلسل "جبل الحلال"، والزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه".

كما قدمت مع النجم أحمد السقا مسرحية "سيدتي الجميلة" وفيلم "العنكبوت"، ولمعت في أدوار عديدة منها "سره الباتع"، و"كلبش"، و"الوصية"، و"أمر واقع"، و"عشم إبليس"، و"الأسطورة".