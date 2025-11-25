انعقاد المؤتمر الحادي عشر لنادي القصة بأسيوط: النزعة الصوفية في الرواية العربية

انعقد المؤتمر الحادي عشر لنادي القصة بأسيوط، تحت عنوان "النزعة الصوفية في الرواية العربية"، برئاسة الروائي الكبير سعد القرش، وأمانة الكاتبة وئام عصام، وبحضور الإعلامي إبراهيم المنيسي، ورئيس النادي بأسيوط الأديب علي عبد الرازق، ومديرة مكتبة مصر العامة الدكتورة هاجر محروس، بجانب جمع كبير من أعضاء نادي القصة والأدباء من مختلف المحافظات.

وبدأت فعاليات المؤتمر، الذي انطلق من مكتبة مصر العامة بأسيوط يوم الجمعة 21 نوفمبر، بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها انطلاق الجلسة البحثية التي تناولت محاور المؤتمر المتصلة بالتجليات الصوفية في السرد العربي.

وجاء المحور الأول بعنوان: "ماريو وأبو العباس للدكتورة والكاتبة ريم بسيوني، والحضور السردي في الخطاب الصوفي"، وقدم ورقته الدكتور تامر عبد العزيز أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بجامعة المنيا، وقدمه الدكتور محمود فرغلي.

أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "تجليات السرد الروائي بين الكشف الروحي والبناء الفني.. مقاربة نقدية تحليلية في روايتي بحري السكن وسلاسل الفيروز"، وقدمه الناقد علاء عبد السميع.

وتناول المحور الثالث موضوع: "التصوف المسيحي بين التجربة الروحية والتجلي الأدبي"، وقدم ورقته الباحث أشرف أيوب.

تضمنت فعاليات المؤتمر فقرة فنية من الشعر والتواشيح، تلتها أمسية قصصية أحياها الأديبان نعيم الأسيوطي وثروت عكاشة.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم كل من رئيس المؤتمر وأمينه العام، بالإضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والفائزين في المسابقة الرابعة عشرة للقصة القصيرة المنفردة، حيث فاز: "عادل السمري بالمركز الأول، وإسلام الحادي بالمركز الثاني، ونيرمين السطالي بالمركز الثالث".

كما جرى تكريم الفائزة في مسابقة المجموعة القصصية الأولى، وهي الكاتبة أسماء عبد الراضي.

ويُعد هذا المؤتمر الأول لنادي القصة خارج قصور الثقافة، بعد عشرة مؤتمرات سابقة تناولت قضايا سردية متنوعة.

ويُذكر أن نادي القصة بأسيوط تأسس عام 2002، ويختص بالأجناس السردية، ويعقد جلسته الأسبوعية كل أربعاء، كما ينظم مسابقته السنوية في القصة القصيرة منذ أربعة عشر عامًا.

وسبق أن حملت مؤتمراته السابقة عناوين بارزة، من بينها: "خصوصية الخطاب السردي، أشكال التجريب في السرد، الأسطورة في السرد، المرأة والسرد في الصعيد، القهر والاستبداد في السرديات، الواقع وتحولات السرد، القصة القصيرة بين الحضور والغياب، القصة والفضاء الرقمي، السرديات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات المعنية بالسرد".