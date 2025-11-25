مستشار الرئيس الإماراتي: تحرك ترامب لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية قرار شجاع وتاريخي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية» قرار استراتيجي وشجاع وتاريخي.

وأوضح خلال تصريحات لشبكة «CNN» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن «القرار يعالج أحد الجذور الرئيسية للتطرف في كيفية تغيير جماعة مليشاوية، مع الكثير من وكلائها وغيرهم، لسرد باستخدام الإسلام كأداة سياسية».

وأشار إلى أن «التصنيف سيؤثر على قدرة الإخوان المسلمين على السيطرة على المساجد، إضافة إلى قدرتهم على التمويل والتنظيم».

واعتبر أن الرابط بين الجيش السوداني والإخوان المسلمين «عضوي»، قائلًا إن «بعض القوة القتالية الرئيسية في القوات المسلحة السودانية في الحرب الأهلية الوحشية، التي استمرت لـ3 سنوات، كانت في الواقع ألوية تابعة لجماعة الإخوان، بهدف إعادة أنفسهم والعودة كحكومة للبلاد».

وفي سياق متصل، أكد أن موقف بلاده من الأزمة السودانية يقوم على «دعم وقف إطلاق النار الإنساني غير المشروط والانتقال إلى الحكم المدني»، مشددًا على أن «الإمارات هي ثاني أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية بعد الولايات المتحدة، وتسعى لزيادة دعمها للسودان».

ونفى قرقاش، الاتهامات المتكررة بدعم قوات الدعم السريع عسكريًا أو سياسيًا، موضحًا أن مصلحة الإمارات في السودان تتمثل في ضمان وحدته واستقراره، ومنع نفوذ جماعات مثل الإخوان المسلمين.

قرقاش يعلق لـCNN على قرار ترامب تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية pic.twitter.com/HMXLW4NfyW — CNN بالعربية (@cnnarabic) November 25, 2025

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات «إرهابية أجنبية».

وجاء في الأمر التنفيذي «يُطلقُ هذا الأمر عمليةً يُعتبر بموجبها بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية»، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

ويشير الأمر التنفيذي إلى أن «تلك الفروع تُغذي الإرهاب، وترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وتشكل تهديداً على مواطني الولايات المتحدة، وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة».ر