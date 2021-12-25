ضبط شخص اشترك مع نجل شقيقه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص اشترك مع نجل شقيقه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إتجار (شخص "يعمل بإحدى الدول"، شقيق والده، مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار في المنيا غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني "متواجد بالبلاد" بالبريد بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني "متواجد بالبلاد"، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليا خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي ما يعادل (1٫500٫000 جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.