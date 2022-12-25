رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الحقوق

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة، مشيرا إلى إعداد الجامعة جميع الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجامعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق يرافقه الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد سوسة، خلال جولته بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد القيادات والأساتذة في قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.