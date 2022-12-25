 الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مصابا في حادث سقوط مدرج رياضي ومغادرتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج - بوابة الشروق
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الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مصابا في حادث سقوط مدرج رياضي ومغادرتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج

منى زيدان
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 9:17 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجار المتابعة.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.


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