العائلة الملكية في بريطانيا تحتفل بعيد الميلاد في ساندرينجهام

من المقرر أن يحتفل ملك بريطانيا تشارلز الثالث وعائلته بعيد الميلاد (الكريسماس) في مزرعة ساندرينجهام.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" مساء السبت، ترفرف "الراية الملكية" فوق المزرعة الخاصة التي تقع في نورفولك، حيث سيوجد الملك والملكة القرينة يوم الكريسماس، في إشارة على العودة إلى الاحتفالات الملكية التقليدية.

وسيحضر أفراد العائلة الملكية معا قداسا بكنيسة القديسة مريم المجدلية، صباح يوم الأحد.

كما تشمل الاحتفالات الملكية بالكريسماس تحية المهنئين، وتناول وجبة غداء عائلية، تحتوى على الديك الرومي.

وهذه هي المرة الأولى التي تقضي فيها العائلة الملكية الكريسماس في ساندرينجهام منذ عام 2019، ومن شأن ذلك أن يثير بعض المشاعر في أعقاب وفاة الملكة في سبتمبر الماضي.