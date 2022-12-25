 آسر ياسين ييدأ تصوير مسلسل جديد بمشاركة محمود حميدة وركين سعد - بوابة الشروق
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آسر ياسين ييدأ تصوير مسلسل جديد بمشاركة محمود حميدة وركين سعد


نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 3:25 م
يبدأ الفنان آسر ياسين تصوير مسلسل جديد، من المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس، مكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وركين سعد، معالجة درامية وسيناريو محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

كان آسر ياسين قد شارك مؤخرا في سلسلة "في الحب والحياة" التي عرضت عبر نتفليكس، وهي مكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة، تعكس منظور الحب في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تقع كل القصص في يوم واحد وهو عيد الحب، وذلك في 6 دول عربية مختلفة.

والفيلم الأول من السلسلة بعنوان "يوم الحداد الوطني في المكسيك"، من بطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي، نورا شيشة، كتابة نورا الشيخ، وإخراج خيري بشارة.

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