رئيس الوزراء العراقي يوجه بتوفير الأجواء الآمنة لإنجاح بطولة خليجي 25

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الأجهزة الأمنية، بتسريع وتيرة الاستعدادات الأمنية الجارية لاحتضان محافظة البصرة لبطولة "خليجي 25" لكرة القدم في السادس من يناير المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة الكفيلة بإنجاح البطولة.



وذكر مكتب السوداني -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال اجتماع أمني في قيادة عمليات البصرة برئاسة السوداني، اليوم الأحد، ضمّ القادة والمسئولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة، حيث أطلع السوداني على سير جهود تأمين المحافظة ومسار العمل الأمني والاستخباري الاستباقي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكذلك جرائم المخدّرات، مؤكدا أهمية عدم التساهل في هذا الملفّ.



وفي السياق، نفت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25"، تعليق بيع تذاكر البطولة، مشيرة إلى أن تتواصل باستمرار مع الجهات المسؤولة في البصرة.



وأوضح نائب رئيس اللجنة محمد ناصر -في تصريحات نقلتها (واع)- أن هناك نظاما كبيرا لمتابعة انسيابية بيع التذاكر لكي تصل إلى أكبر عدد من الجمهور دون رفع سعر التذكرة.