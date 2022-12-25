ذا هيل: إلغاء 1440 رحلة جوية بالولايات المتحدة بسبب العاصفة الشتوية

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، أن أكثر من 1400 رحلة جوية تم إلغاؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ مساء أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد/ بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت عدة أجزاء بالبلاد.

وأشارت الصحيفة -في تقرير على موقعها الإلكتروني- إلى أنه تم إلغاء ما مجموعه 1440 رحلة جوية داخلية وخارجية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأجيل 2003 رحلات جوية أخرى بسبب العاصفة الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا شهد أكبر عدد من الإلغاءات خلال تلك المدة، حيث تم إلغاء 89 رحلة كان من المقرر أن تقلع من المطار، وألغيت 118 رحلة كان من المقرر أن تهبط هناك.

وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا شكلاً من أشكال التحذير بسبب العاصفة الشتوية، فيما فقد آلاف السكان الطاقة بسبب الطقس المتقلب، فيما لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم بسبب الأجواء حتى مساء اليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن اضطرابات الرحلات الجوية تأتي مع هبوب عاصفة شتوية عبر الولايات المتحدة، تاركة درجات حرارة باردة للغاية خلال موسم العطلات السنوية، موضحة أن العاصفة تمتد من البحيرات العظمى بكندا إلى ريو جراندي بالقرب من الحدود مع المكسيك، وهو ما يجعل الملايين من الأمريكيين يعيشون حاليا في درجات حرارة متجمدة، بينما تغطي الثلوج العديد من المدن.

ونوهت الصحيفة عن أنه من مساء يوم الجمعة الماضي وحتى مساء أمس السبت، تم الإبلاغ عن إلغاء أكثر من 3400 رحلة داخلية وخارجية بالولايات المتحدة، كما تم تأجيل 8538 رحلة جوية.