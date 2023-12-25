مستشفى شهداء الأقصى: شهداء وجرحى ما زالوا تحت الأنقاض جراء العدوان المتواصل على غزة

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، إن عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى جراء العداون الاسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا تحت الركام والأنقاض.

وأستشهد ثلاثة فلسطينيين إثر قصف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرق خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين إلى 23.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 70 شهيدا.

وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بقصف الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لتعيق وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.