 إنبي يفوز على الجونة ويتقدم 3 مراكز في جدول الدوري - بوابة الشروق
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إنبي يفوز على الجونة ويتقدم 3 مراكز في جدول الدوري

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 6:21 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 6:21 م

استعاد فريق إنبي نتائجه المميزة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجاري، بفوزه مساء اليوم الإثنين على الجونة بنتيجة 2-1، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد خالد بشارة، ضمن الأسبوع العاشر من منافسات المسابقة المحلية.

تقدم محمد حمدي لإنبي بهدف في الدقيقة 8 من كرة ثابتة صوبها فى اتجاه المرمى ليخطئ الحارس أحمد مسعود التعامل معها لتسكن الشباك.

وشهدت المباراة في الدقيقة 40، إلغاء حكم المباراة محمود ناجى هدفا للجونة بداعى التسلل.

وتعادل أحمد بلحاج لفريق الجونة في الدقيقة 78 بعد أن تابع عرضية زميله عبدالله هاشم ليصوبها مباشرة في المرمى.

ونجح أحمد نادر حواش لاعب إنبي في تسجيل هدف قاتل للفريق البترولي بالدقيقة 85 بعد متابعته لتسديدة علي أبو طالب على مرمى أحمد مسعود.

بتلك النتيجة قفز إنبي للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 16 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند النقطة 13 بالمركز الثامن.


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