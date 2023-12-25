 صحة غزة: الاحتلال يتحكم في آلية خروج المصابين للعلاج بالخارج ويقيد دخول المساعدات والأدوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: الاحتلال يتحكم في آلية خروج المصابين للعلاج بالخارج ويقيد دخول المساعدات والأدوية

غزة - معا
نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 3:24 م

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال يتحكم بآلية خروج المصابين للعلاج بالخارج وأقل من 1% فقط من المصابين تم إخراجهم للعلاج.

وأضاف أن هناك عشرات الآلاف من المرضى والمصابين مما يشكل ضغطا على المنظومة الصحية، مضيفا: نفقد مئات الجرحى نتيجة انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن الاحتلال يقيد دخول شاحنات المساعدات والأدوية ويرفض وصولها لشمال غزة، مؤكدا أنه إن لم يستجب الاحتلال لمطلب إدخال الأدوية وفق متطلباتهم فهم أمام كارثة حقيقية.

وأشار أنه لا يتوفر الحليب للأطفال وهناك نقص في المواد الغذائية وأن القطاع مقبل على مجاعة حقيقية.

وأوضح أن أكثر من 99 من الكوادر الطبية شمال غزة لا يزالون محتجزين لدى قوات الاحتلال.


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