بابا الفاتيكان فرنسيس يلقي عظة الكريسماس من كاتدرائية القديس بطرس

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سيلقي بابا الفاتيكان فرنسيس عظته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس" من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ظهر اليوم الاثنين (1100 بتوقيت جرينتش) بعد قداس عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن يتحدث البابا ضد الحروب والعنف، حيث يخيم على احتفالات "الكريسماس" هذا العام القتال الدامي في أوكرانيا وغزة.

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس لسماع العظة.

وغابت مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في الأراضي المقدسة هذا العام بسبب الحرب الدائرة في غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.