المكتب الحكومي في غزة: استشهاد 9000 شخص لعدم القدرة على علاجهم داخل المستشفيات

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن «القطاع الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار الفعلي»، مشيرًا إلى خروج 23 مستشفى عن الخدمة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، أن هناك 9 مستشفيات فقط تعمل الآن داخل قطاع غزة، بأقل من 30% من قدرتها.

ونوه بأن «أكثر من 9000 شخص استشهدوا، لعدم تمكن المستشفيات من إجراء العمليات لهم؛ بسبب الاكتظاظ وعدم توافر المستلزمات المطلوبة للعلاج».

وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 طبيب، واعتقال أكثر من 40 آخرين، بينهم مدراء لمستشفيات شمال القطاع».

وأكمل: «أطلقنا مئات المناشدات وخاطبنا كل المنظمات الدولية بضرورة تأمين الدواء للقطاع، ولكن لا يدخل إلى غزة أي نوع من الأدوية.. نحن نعيش حالة صعبة».

ولفت إلى أن «المساعدات المرسلة تغطي فقط 2% من الاحتياجات»، مضيفًا: «نطالب بإدخال 1000 شاحنة من المساعدات الحقيقية لتحريك عجلة الحياة وإجراء العمليات الجراحية، ولو دخل الوقود سنتمكن من تشغيل أكثر من 10 مستشفيات».