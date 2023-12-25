الشحات بعد تخطي سيراميكا: جئنا إلى الإمارات للفوز بكأس السوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب حسين الشحات، نجم الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على سيراميكا كليواباترا بنتيجة 1-0 والتأهل لنهائي كأس السوبر.

وحقق الأهلي فوزًا قاتلًا على سيراميكا بهدف من نيران صديقة بالدقيقة 94، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

وضرب الأهلي موعدًا ناريًا لمواجهة فريق مودرن فيوتشر بالمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر للأندية الأبطال.

وصرح الشحات لقناة أبو ظبي الرياضية بعد نهاية المباراة:" الحمد لله مكسب مهم جدًا في وقت صعب بعد إنجاز الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

أضاف:" جئنا إلى الإمارات بكامل تركيزنا وبهدف واحد وهو تحقيق لقب كأس السوبر".

أكمل:" عقلية الأهلي دائما ولاعبيه هو الفوز بالبطولات لدينا في كل مباراة نخوضها تحد كبير وهذا ما نقوله ونطالب به كل لاعب جديد ينضم للفريق".

أتم:" سعيد بالتأهل وبإقامة البطولة في بلدنا الثانية الإمارات التي دائما تكون في الموعد".