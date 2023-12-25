الكنيست يعقد جلسة خاصة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي تقعد، اليوم الاثنين، جلسة خاصة بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من العائلات.

وأمس الأحد، أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسئولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن حكومة الحرب الإسرائيلية ستناقش، اليوم الاثنين، مقترح مصري لإنهاء الحرب في غزة.

من جانبها، نقلت قناة "الشرق" السعودية، أمس، عن مصادر مطلعة أن الاقتراح المصري ينص على إنهاء الحرب على عدة مراحل، مشيراً إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل.

وخلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزا. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيرا فلسطينيا لديها. وسيلي ذلك -في المرحلة الثانية-إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم.