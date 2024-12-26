إيان راش: جماهير ليفربول تتمنى استمرار صلاح

أكد إيان راش، نجم ليفربول الإنجليزي السابق أن جميع جماهير النادي يتمنون استمرار محمد صلاح، نجم الفريق مع الريدز في المواسم القادمة.

وقال إيان راش في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "أود أن يمدد صلاح عقده مع ليفربول، لا نعرف ماذا سيحدث غدًا، لكني متأكد من أن كل مشجعي ليفربول يتمنون ذلك".

وأضاف: "لقد غادرت ليفربول سابقًا لأنني لم أكن ألعب بانتظام، كنت أريد فقط لعب كرة القدم، ولم أكن أريد الجلوس على مقاعد البدلاء، وهذا ما يجب أن تنظر إليه، لقد رحلت إلى ليدز يونايتد لأنني كنت أريد أن ألعب أسبوعًا تلو الآخر".

وتابع: "لقد نظرت إلى روبي فاولر وستان كوليمور، كانا يؤديان بشكل جيد للغاية معًا، ولم أكن أرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، كنت أستمتع بكرة القدم وهذا هو السبب الذي جعلني انتقل إلى ليدز".

وأتم إيان راش تصريحاته قائلًا: "لكن هذا كان وضعي، الأمر يعتمد على ما إذا كنت سعيدًا بالجلوس على مقاعد البدلاء أم لا، لكن صلاح لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لذا لا يوجد سبب حقيقي لمغادرته ليفربول".