محافظ الغربية يتفقد مستشفى المحلة العام للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية شاملة داخل مستشفى المحلة العام؛ للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث أبدى سعادته بمستوى التطوير الكبير الذي شهده المستشفى في الآونة الأخيرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين وتطوير القطاع الصحي، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويوفر لهم أفضل خدمات الرعاية الصحية.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد قسم الأشعة المقطعية الذي تم توريده وتطويره بتكلفة 15 مليون جنيه، حيث أشاد بالمستوى المتقدم للتجهيزات الحديثة التي من شأنها تعزيز قدرة المستشفى على تشخيص الحالات الطبية بدقة وسرعة أكبر.

وأكد الجندي، أن هذا التطوير يعد خطوة كبيرة نحو رفع كفاءة الخدمات الصحية في المستشفى وتقديم أعلى معايير الجودة للمرضى.

كما انتقل المحافظ، لتفقد قسم الحروق والتجميل الذي يضم 7 أسرة و3 أسرة مخصصة للعناية المركزة، حيث أشاد بتقديم رعاية طبية متخصصة للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية دقيقة، مشيراً إلى أهمية هذا القسم في توفير العناية اللازمة للمرضى الذين يعانون من إصابات شديدة.

فيما تفقد قسم الأطفال المبتسرين الذي يضم 24 حضانة، والذي يعد دعماً كبيراً للأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن زيارة قسم عناية الأطفال الذي يحتوي على 13 سريرًا، موجهًا الشكر لأطباء وعاملي هذه الأقسام على حرصهم وجهودهم في تقديم الرعاية الصحية للأطفال بأعلى مستوى من الاحترافية.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ استعدادات قسم الأورام الذي يجري العمل على افتتاحه قريبًا، حيث أكد أن هذا القسم سيكون إضافة كبيرة للمستشفى، مما يتيح تقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى السرطان في المنطقة.

وخلال جولته التفقدية، التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالعديد من المرضى داخل أقسام مستشفى المحلة العام، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى شكاواهم واحتياجاتهم.

كما تحدث مع المرضى وعائلاتهم، معربًا عن حرصه على تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير بيئة علاجية مريحة، مؤكدا أن المحافظة تواصل بذل الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف أنه سيتم العمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه المرضى أو أسرهم، سواء من خلال تحسين التجهيزات أو تسريع إجراءات تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن الصحة هي إحدى أولويات الحكومة، وأن مستشفى المحلة العام سيظل في قلب خطة التطوير المستمرة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة لجميع المواطنين.



ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكل العاملين في مستشفى المحلة العام من أطباء وأطقم تمريض وفنيين، مشيداً بجهودهم المستمرة في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم والتطوير للمستشفى لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية في جميع التخصصات.

وأضاف أن اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي لن يتوقف، وأن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة مستمرة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.