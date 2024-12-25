أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 779 ألفا و320 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 779 ألفا و320 جنديا بينهم 1600 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9628 دبابة، منها 4 دبابات أمس الثلاثاء، و19 ألفا و923 مركبة قتالية مدرعة، و21 ألفا و333 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1030 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20 ألفا و908 طائرات مسيرة، و2948 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32 ألفا و117 من المركبات وخزانات الوقود، و3667 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.