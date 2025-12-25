أمريكا: هيئة محلفين ترفض اتهام رجل في حادث إطلاق نار قتل طالبًا بجامعة كنتاكي

رفضت هيئة محلفين أمريكية كبرى توجيه اتهام لوالد طالبين بجامعة ولاية كنتاكي، والذي اتهم بالقتل في حادث إطلاق نار داخل الحرم الجامعي أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح حرجة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد جلسة أمس الثلاثاء، قال محامي الدفاع سكوت دانكس إن أعضاء هيئة المحلفين الكبرى قرروا عدم توجيه اتهام لموكله، جاكوب لي بارد، في حادث إطلاق النار الذي وقع يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقد خرج من السجن.

وكان محامو بارد ذكروا أن ما بين 20 إلى 30 شخصا تجمعوا لمهاجمة ابنه وعائلته، وكان له ما يبرر إطلاق النار على شخصين يضربان ابنه.

وبعد قرار هيئة المحلفين الكبرى، قال مسؤولون في ولاية كنتاكي إنهم "سيتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون والمحققين حسب الاقتضاء" ويركزون على سلامة الطلاب ورفاهيتهم.

ويقول محامو بارد إن الأسرة كانت تقوم بنقل ابنها الأصغر من السكن، بحضور ضابطي شرطة مسلحين من الحرم الجامعي، بعد سحب الابنين بسبب حوادث "عنيفة ومسلحة متعددة" ضدهما وضد طلاب آخرين في الأيام السابقة لـ 9 من الشهر الجاري، وبعضها رصدته كاميرات المراقبة.

وقال المحامون إنه عندما وصلت العائلة وأحد الضباط إلى مدخل المهجع في يوم النقل، اندفعت مجموعة من الأشخاص المقنعين الذين بدأوا الاعتداء العنيف على العائلة وآخرين، بما في ذلك ضرب رأس الابن في الرصيف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبلغ الابن الأصغر شرطة الحرم الجامعي عن تعرض غرفته في السكن للسرقة، وتلقى تهديدات بالعنف بعد ذلك، وفقاً للمحامين، الذين أضافوا أن الابنين يقيمان الآن في مكان غير معلن بسبب استمرار التهديدات بالقتل.

وكان إطلاق النار هذا هو الثاني خلال أربعة أشهر بالقرب من سكن الطلاب. حيث أطلق شخص عدة رصاصات من سيارة في 17 أغسطس/آب، مما أدى إلى إصابة شخصين قالت الجامعة إنهما ليسا من الطلاب.