السعودية: التحركات العسكرية بحضرموت والمهرة أضرت بمصالح الشعب اليمني

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة (بشرق اليمن)، التي قام بها مؤخراً المجلس الانتقالي الجنوبي، أحادية وأضرت بمصالح الشعب اليمني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة باليمن، التي قام بها مؤخراً المجلس الانتقالي الجنوبي، قد تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف".

وأضاف: "قد آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين"، مشيرة إلى أن "المملكة عملت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشقيقة لاحتواء الموقف".

وأضافت أنه "جرى إرسال فريق عسكري مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف".

وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود لاتزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".

وشددت السعودية" على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه" ، مؤكدة "على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي."

وأكدت المملكة أن "القضية الجنوبية ( في اليمن ) قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".

كما أكدت على "دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة".