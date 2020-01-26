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الصين تستخدم عقاقير العوز المناعي البشري لعلاج «كورونا»

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
د ب أ
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 10:43 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 10:43 ص

تستخدم الصين عقاقير لعلاج فيروس العوز المناعي البشري "اتش.آي.في" من إنتاج شركة "آبفي" كعلاج خاص للالتهاب الرئوي الذي تسببه سلالة جديدة من فيروس كورونا، مع استمرار البحث على مستوى العالم للتوصل إلى علاج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فرع بكين من لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلن أن مزيجا من مادتي "لوبينافير" و"ريتونافير"، والذي تنتجه آبفي في دواء يحمل اسم "كاليترا"، هو جزء من أحدث خطة علاج للمرضى المصابين بالفيروس الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا في الصين، وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم 2000 شخص.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية أنه بالرغم من عدم وجود أي عقاقير فعالة حتى الآن ضد الفيروس، فإنها توصي بتناول المرضى قرصين يوميا من الدواء الذي يضم مادتي "لوبينافير وريتونافير" مع جرعة من دواء ألفا-انترفيرون عبر الاستنشاق لمرتين أيضا يوميا.

يشار إلى الإبلاغ أيضا عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فضلا عن الأراضي الصينية في هونج كونج وماكاو.

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