عمرو يوسف يستأنف تصوير مسلسل الملك أحمس

استأنف الفنان عمرو يوسف، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الملك أحمس"، المقرر مشاركته في السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقال يوسف -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إنه يواصل حاليا تصوير أحداث المسلسل بمشاركة معظم الأبطال، مضيفا أن هذا المسلسل يعد أول عمل حقيقى للأجيال الشابة يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

"الملك أحمس" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وهو من بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ، وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.