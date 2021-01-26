وزير إسرائيلي يزور السودان لتعزيز التعاون ويلتقى البرهان

زار وفد إسرائيلي رسمي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين الخرطوم لبحث المضي قدما في اتفاق التطبيع بين الدولتين.

التقى الوفد -بحسب الخارجية الإسرائيلية- بقادة السودان ومن بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ووزير الدفاع ياسين ابراهيم ياسين وبحث معهم قضايا سياسية وأمنية وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والصحة والطيران.

وعرض المسؤولون السودانيون أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل.

وقدم كوهين الشكر للبرهان على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية ودعاه لزيارة إسرائيل.

وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني رسمي إسرائيل قريبا.