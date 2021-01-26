وزير إسرائيلي يزور السودان لتعزيز التعاون ويلتقى البرهان

زار وفد إسرائيلي رسمي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين الخرطوم لبحث المضي قدما في اتفاق التطبيع بين الدولتين.
التقى الوفد -بحسب الخارجية الإسرائيلية- بقادة السودان ومن بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ووزير الدفاع ياسين ابراهيم ياسين وبحث معهم قضايا سياسية وأمنية وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وتحلية المياه والصحة والطيران.
وعرض المسؤولون السودانيون أمام البعثة الإسرائيلية تقدم الإجراءات في السودان لإلغاء قانون المقاطعة ضد إسرائيل.
وقدم كوهين الشكر للبرهان على حفاوة استقبال البعثة الإسرائيلية ودعاه لزيارة إسرائيل.
وتم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني رسمي إسرائيل قريبا.