العربية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا لقوات التحالف في سامراء

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انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف رتلًا لقوات التحالف في مدينة سامراء العراقية، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.