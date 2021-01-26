العربية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا لقوات التحالف في سامراء

انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف رتلًا لقوات التحالف في مدينة سامراء العراقية، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.