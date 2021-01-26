 العربية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا لقوات التحالف في سامراء - بوابة الشروق
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العربية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا لقوات التحالف في سامراء

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 7:38 م

انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف رتلًا لقوات التحالف في مدينة سامراء العراقية، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

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