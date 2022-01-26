أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، انخفاض أعداد المواليد في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى خلال نوفمبر 2021، مما يظهر الوضع الديموغرافي القاتم للبلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن مكتب الإحصاء القول، إنه تم تسجيل 19 ألفا و800 رضيع في نوفمبر الماضي، بانخفاض بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2020.

ويعد هذا أدنى عدد مواليد يتم تسجيله خلال شهر نوفمبر منذ عام 1981، عندما بدأ جمع البيانات المتعلقة بالمواليد.

وقد ولد خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 244 ألفا و16 رضيعا، بانخفاض بنسبة 3.4% مقارنة بعام 2020.

وتعاني كوريا الجنوبية من تراجع حاد في أعداد المواليد، حيث يقوم الكثير من الشباب بإرجاء الزواج أو التخلي عن فكرة الزواج وإنجاب الأطفال في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الاسكان.

وانخفض معدل الخصوبة لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى بلغ 0.84 عام 2020، حيث يعد ثالث عام على التوالي يبلغ فيه المعدل أقل 1%.

وارتفع عدد الوفيات للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر الماضي في ظل ارتفاع الأعمار وتأثير جائحة كورونا.

وبلغ عدد الوفيات 28 ألفا و426، بارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2020.

وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات يتم تسجلها في شهر نوفمبر منذ عام 1983.

وارتفع عدد الوفيات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021 بنسبة 2.8% لتصل إلى 285 ألفا و892 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول انخفاض طبيعي في تعداد السكان عام 2020، عندما تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد.