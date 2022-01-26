بايدن يستقبل أمير قطر في البيت الأبيض نهاية الشهر الجاري

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في 31 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن لقاء بايدن بأمير قطر "يوفر فرصة للتشاور بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

وأضافت ساكي، في بيان، أن الرئيس الأمريكي "سيشكر أمير قطر على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان" ، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وأكدت أن بايدن "يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة" ويؤكد على "الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر".