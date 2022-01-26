نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 57 عامًا.



وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه كان فخورًا باستضافة رزق في الرابع والخامس من يناير الجاري، لمناقشة كتابه الجديد "سنوات الخماسين".



وأضاف أنه تلقى رسالة يوم الأحد الماضي من رزق للاطمئنان عليه، مؤكّدًا أنّ مصر تودع ياسر رزق شعبيًّا ورسميًّا.



وأكّد أن رزق كان مدافعًا شرسًا عن وطنه في وجه جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنّ رزق كان مشغولًا دائمًا بوطنه، ولا يقلق إلا من أجله.



وأشار إلى أنّ قلم ياسر رزق كان موجعًا لجماعة الإخوان، مشدّدًا على أن الكاتب الراحل



وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، متأثرًا بأزمة قلبية.