مدرب سموحة: موسيماني يرغب في عودة «بيكهام» للأهلي

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أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن النادي الأهلي لم يطلب رسميا عودة أحمد رمضان بيكهام مدافع الأحمر المعار للفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تحدث مع اللاعب لإخطاره برغبته في عودته للقلعة الحمراء في يناير الجاري، ولكن الأهلي لم يطلب اللاعب".

وشدد سامي على أن بيكهام مستمر مع سموحة حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، وسيكون من الصعب رحيله في ظل حاجة الفريق لخدماته.

وأكد سامي: "الأمر في يد مجلس الإدارة في حالة طلب الأهلي، ولكن أنا رأيي معروف لن اترك لاعب من القوام الأساسي يرحل حتى نهاية الموسم".

واختتم: "نسعى لأبرام صفقات جديدة من اجل مواصلة تقديم النتائج الطيبة وهدفنا المربع الذهبي والمنافسة على كأس الرابطة".