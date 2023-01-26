 مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال - بوابة الشروق
الخميس 26 يناير 2023 2:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟

النتـائـج تصويت

مرسوم أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

الكويت- أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 1:00 م

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم أميري اليوم الخميس، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف تقدم يوم الاثنين الماضي، باستقالة الحكومة إلي ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، حيث أكد الشيخ أحمد نواف على حكمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للكويت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك