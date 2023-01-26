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حلقت في سماء الأردن، اليوم الأربعاء، أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الأردني الملازم الطيار سبأ الذنيبات منفردة بطائرة حربية مقاتلة

(F16) من قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.

وقال قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.

الملازم سبأ الذنيبات هي أول فتاة تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.