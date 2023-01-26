يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، أبوابه أمام الجمهور اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس، الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض.

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد مدبولي، في تصريحات له على هامش الافتتاح، مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم كي يقام بشكل سنوي، لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والاقليمية، من خلال الاسهامات العظيمة التي قدمتها القامات الفكرية الوطنية على مر العصور وكان لها أبلغ الأثر في إثراء حركة الإبداع والتنوير.

وعقب الافتتاح، تجول رئيس الوزراء في أروقة المعرض، متفقداً عدداً من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، ومطلعاً على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية، حيث أشارت وزيرة الثقافة إلى أن هذه النسخة تشهد تواجد 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.

ولفتت الكيلاني، إلى أنه تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة تحت شعار "الأردن حضارة الماضي.. وإبداع المستقبل"، كما تم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" شخصية المعرض، والكاتب "كامل كيلاني" شخصية معرض كتاب الأطفال.

وقالت الكيلاني، إن رعاية الرئيس للمعرض تُجسد مساندة الدولة لهذا المحفل الثقافي العربي الأبرز، الذي يجمع المثقفين والقراء، ويشكل ركيزة لقوة مصر الناعمة.