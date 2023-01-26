استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة أن المبيعات زادت بنسبة 3ر2% شهريا إلى ما يعادل 616 ألف وحدة سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0% خلال نوفمبر الماضي، وفقا للبيان المعدل الذي سجل ما يعادل 602 ألف وحدة سنويا.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% إلى ما يعادل 617 ألف وحدة سنويا مقابل 640 ألف وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة الشهرية في مبيعات المساكن الجديدة جزئيا بفضل النمو القوي في الغرب الأوسط حيث زادت المبيعات بنسبة 2ر35% إلى ما يعادل 73 ألف وحدة سنويا.

كما زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 5ر6% شهريا إلى ما يعادل 392 ألف وحدة، وتراجعت في الغرب الأمريكي بنسبة 3ر15% إلى ما يعادل 122 ألف وحدة سنويا. كما تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 4ر19% إلى 29 ألف وحدة سنويا.

ورغم النمو الشهري للمبيعات خلال الشهر الماضي فإنها جاءت أقل بنسبة 6ر26% عن الشهر نفسه من العام السابق حيث كانت تعادل 839 ألف وحدة سنويا.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن المبيعات خلال العام الماضي ككل بلغت حوالي 644 ألف وحدة بانخفاض نسبته 4ر16% عن العام السابق حيث كانت 771 ألف وحدة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 1ر442 ألف دولار للوحدة بانخفاض نسبته 7ر6% عن نوفمبر الماضي حيث كان السعر 459 ألف دولار، وبارتفاع نسبته 8ر7% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 410 آلاف دولار للوحدة.