القائد العام للجيش الأوكراني يبحث مع رئيس الأركان الأمريكي حزمة المساعدات الجديدة لكييف

بحث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا.

وقال زالوجني - في منشور عبر (تليجرام) - "أحافظ على حوار مستمر مع الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة.. وأثناء المكالمة الهاتفية التي تمت اليوم ناقشنا الحزمة المعلنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، حسبما أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وتقدم زالوجني بالشكر، للجنرال ميلي على دعمه القوي وقيادته، وأضاف "نحن نركز فقط على تحقيق النصر".

يذكر أنه في 25 يناير الجاري، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن رسميا تسليم 31 دبابة "أبرامز M1" أمريكية الصنع ومعدات أخرى إلى أوكرانيا.