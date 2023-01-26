حميدتي: حريصون على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين السودان وإثيوبيا، وسبل تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالح شعبي البلدين وشعوب المنطقة، إلى جانب التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة ترحيبه، بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، مؤكداً أزلية واستراتيجية العلاقات بين البلدين الشقيقين، بحكم الروابط الأخوية العميقة، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها؛ بما يحقق المصلحة المشتركة للدولتين.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المحافل الاقليمية والدولية، إلى جانب العمل على ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة البلدين ودول المنطقة.

وقدم شرحاً مفصلاً حول التطورات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، والجهود المبذولة على ضوء الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، معلناً التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد على ضرورة تعاون الأطراف من أجل تنفيذ الاتفاق؛ لتجاوز الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن سعادته البالغة لزيارة السودان، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، بحكم الجوار والاحترام المتبادل الذي يرتكز على التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة.

وأكد حرص بلاده على استقرار السودان، الذي يشكل دعامة اساسية لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة في المجالات كافة، مشيرًا إلى تطلعهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر أن بلاده تدعم جهود السودانيين في التوصل إلى حلول للأزمة السياسية التي يشهدها السودان، داعياً إلى ضرورة تعاون الأطراف السودانية فيما بينها، وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفيما يتصل بعملية السلام في إثيوبيا، قدم آبي أحمد تنويراً حول التطورات الإيجابية التي تشهدها إثيوبيا، على ضوء عملية السلام الموقعة.