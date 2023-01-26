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بوتين يهنئ الهند بمناسبة يوم الجمهورية الـ74

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 10:49 ص
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، نظيرته الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ بمناسبة يوم الجمهورية الرابع والسبعين، مؤكدا أن موسكو تولي أهمية كبيرة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الهند.

وقال بوتين- في برقيته، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إن الهند حققت نجاحات معروفة للجميع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية وغيرها، وتساهم بقسط كبير في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، ومعالجة القضايا المهمة على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي.

وأضاف أنه على يقين أنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن استمرار تطوير التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في جميع المجالات، معربا عن ثقته بأن تتمكن البلدان من مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

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