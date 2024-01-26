استطلاع: ناخبو سويسرا يؤيدون زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد

كشف استطلاع للرأي أن الناخبين في سويسرا يؤيدون زيادة مدفوعات معاشات التقاعد، فيما يعارضون رفع سن الإحالة للتقاعد، ثم ربطه بمتوسط العمر المتوقع.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن من المقرر أن يتوجه الناخبون يوم 3 مارس المقبل للإدلاء بأصواتهم بشأن مقترحين مستقلين، أحدهما تقدمت به النقابات والآخر تقدم به حزب السوق الحر، وسوف تحدد نتائج التصويت مستقبل منظومة التقاعد في البلاد على مدار جيل كامل.

ويدعو المقترح الأول إلى زيادة مدفوعات معاش التقاعد بواقع شهر إضافي سنويا، فيما يسعى المقترح الثاني إلى رفع سن الإحالة للتقاعد بواقع سنة إضافية بحيث يصل إلى 66 عاما، ثم ربطه بمتوسط العمر المتوقع بعد ذلك، وتعارض الحكومة السويسرية المقترحين، بحسب بلومبرج.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه شبكة "إس.أر.جي.إس.إس.أر" الاخبارية الحكومية اليوم الجمعة، يعتزم 61% من المشاركين التصويت لصالح زيادة مدفوعات التقاعد، فيما يؤيد 41% فقط رفع سن التقاعد.

ويذكر أن المبادرة التي تؤيدها النقابات بزيادة مدفوعات التقاعد سوف يترتب عليها زيادة سنوية نسبتها 3ر8% في قيمة المبالغ التي يتقاضاها المحالون للتقاعد، غير أن مؤيدي المبادرة لم يقدموا مقترحات بشأن كيفية تمويل التكاليف الإضافية لتغطية هذه المبالغ، والتي تبلغ قيمتها 1ر4 مليار فرانك (7ر4 مليار دولار) سنويا.