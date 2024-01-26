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تشارك مملكة النرويج، ضيف شرف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ببرنامج أدبي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين لتعريف العالم العربي، بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج.

وتستعرض الشروق فعاليات الجناح النرويجى غدا الأحد، الموافق 27 يناير، ثالث أيام معرض القاهرة للكتاب:



فى تمام الساعه الواحدة ظهرا، يقام عرض قصير لكتاب "حب" من تاليف هانه اورستافيك الكاتبة النرويجية العالمية، يليها محاضرة للكاتبة ومناقشة ثرية.

وفي الساعة الرابعة عصرا، ستقام فعالية "محفوظ بعيون نرويجية " ستلقيها الكاتبة النرويجية هانه اورستافيك، بقاعة ضيف الشرف بلازا ٢.

وفي الساعة الخامسة، ستتحدث عن مسيرتها في التأليف وقصة العائلة النرويجية "حب" وذلك بقاعة ضيف الشرف بلازا ٢.