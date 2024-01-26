كولر ينعي العامري فاروق برسالة مؤثرة

حرص السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي على نعي الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الذي وفى مساء اليوم الجمعة.

وكتب مولر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " خالص عزائي و مواساتي الى جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته في وفاة السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي... الرجل الذي أعطى النادي الأهلي و الرياضة المصرية الكثير و كان نموذج في الأخلاق و التفاني في العمل".

وسبق وأعلن خالد العامري، شقيق العامري فاروق، وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، ونقله إلى المستشفى.