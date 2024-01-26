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كولر ينعي العامري فاروق برسالة مؤثرة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 10:57 م

حرص السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي على نعي الفقيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الذي وفى مساء اليوم الجمعة.

وكتب مولر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " خالص عزائي و مواساتي الى جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته في وفاة السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي... الرجل الذي أعطى النادي الأهلي و الرياضة المصرية الكثير و كان نموذج في الأخلاق و التفاني في العمل".

وسبق وأعلن خالد العامري، شقيق العامري فاروق، وفاة نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، ونقله إلى المستشفى.


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